Médico é denunciado por estuprar e assediar colegas em hospital de Maracaju

Um médico de 25 anos, que não teve o nome divulgado, foi indiciado durante a manhã desta sexta-feira (8) por assediar e tentar estuprar colegas de trabalho na cidade de Maracaju. Ao todo, cinco vítimas foram identificadas pelas autoridades.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a primeira jovem denunciou o caso no final do ano de 2023 para a Polícia Civil. Na ocasião, a enfermeira detalhou que o homem teria tentado agarrá-la, usando a violência para conseguir estuprar a vítima.

O caso vinha sendo apurado, motivando outras mulheres a procurarem as autoridades, mostrando que o crime era praticado em toda oportunidade que o autor possuía, sempre envolvendo atos de importunação sexuais como elogios indecorosos, passadas de mão e outros.

Diante dos fatos, o médico foi indiciado por estupro e outros quatro crimes de importunação sexual.

Ao saber dos fatos, o hospital em que o homem trabalhava adotou medidas disciplinares para lidar com o caso, apurar a responsabilidade funcional e punir o médico. Por conta disso, ele foi afastado cautelarmente, sendo impedido de exercer suas atividades no município.

