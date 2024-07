Médico morre após carro ser atingido por carreta na BR-158, em Aparecida do Taboado

O médico Wilson Queiroz, de 78 anos, morreu após o carro dele ser atingido por uma carreta durante a manhã desta quinta-feira (4), na BR-158, nas proximidades da ponte sobre o Rio Formoso, em Aparecida do Taboado.

Conforme as informações divulgadas por sites locais, o médico estava saindo de sua propriedade rural, quando ao tentar atravessar a pista para ir até a cidade acabou sendo atingido na traseira por uma carreta que trafegava no mesmo sentido.

O condutor da carreta contou aos policiais que não teve tempo hábil para frear o veículo, não podendo evitar a colisão. Por conta da força do impacto, o veículo em que o médico estava foi jogado para o outro lado da pista, ficando completamente destruído.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e socorreu o médico, que apresentava um quadro grave de hemorragia interna e traumatismo craniano. Ele foi levado para o pronto-socorro da cidade, sendo transferido as pressas para a anta Casa em Santa Fé do Sul, no estado de São Paulo, cidade que faz divisa com Aparecida do Taboado.

Porém, devido a gravidade dos ferimentos, Wilson faleceu. O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais, que apuraram os detalhes da ocorrência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também