Menina mente que foi sequestrada após se perder no Indubrasil

Uma menina, de 9 anos, foi inicialmente resgatada de um sequestro relâmpago na região do Indubrasil, em Campo Grande, nesta quarta-feira (3), mas a situação, no entanto, não passava de uma mentira elaborada pela criança.

Conforme informações da Guarda Civil Metropolitana (GCM), os agentes foram acionados pelo presidente da associação de moradores do Jardim Inápolis, bairro próximo ao centro industrial da Capital, que uma criança havia sofrido um possível sequestro relâmpago no parquinho que fica aos fundos do Centro Comunitário do Indubrasil.

Uma moradora de um condomínio da região passava pelo local quando se deparou com a criança chorando, e resolveu “resgatá-la” até o estabelecimento do presidente do bairro, para que ele auxiliasse em quais medidas tomar diante da situação. Inicialmente, a criança contou que foi vítima de um sequestro relâmpago.

Ao chegarem no local, os guardas foram informados que a criança já havia sido levada para casa, no Indubrasil, pela moradora que resgatou a criança. Na residência, os agentes encaminharam a mãe da criança e a menina até uma delegacia da região, para esclarecimento dos fatos.

No entanto, durante as apurações na delegacia, a criança contou que tudo era mentira, e que o sequestro relâmpago não existiu. Aos policiais, a menina detalhou que saia do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Indubrasil, onde realizava um projeto escolar, quando resolveu, junto de uma amiga, ir brincar em um parquinho localizado no Jardim Inápolis.

Como já estava escurecendo, a menina resolveu voltar para casa, no entanto, percebeu que não sabia como voltar para sua residência, momento em que começou a se desesperar e chorar.

Dada a natureza da situação e a falta de um crime de fato, a polícia não registrou boletim de ocorrência sobre o caso.

