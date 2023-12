Menino de 5 anos morre ao brincar com arma dentro de casa

Um menino de 5 anos morreu depois de atirar no próprio rosto com uma arma dentro de casa, em Detroit, Estados Unidos. Segundo o departamento de polícia da cidade, ele brincava com o objeto, o qual havia sido deixado em cima de um cômodo dentro de casa.

Em coletiva de imprensa, o chefe de polícia James White, deu mais detalhes sobre a dinâmica do crime. O garoto brincava “pulando na cama, quando virou a arma para si mesmo e deu um tiro no rosto”. Tudo ocorreu na frente dos quatro irmãos da criança, que têm entre quatro e oito anos. Ele morreu na hora.

As autoridades prenderam os pais e os interrogaram. De acordo com os agentes, as explicações que eles deram sobre o fato “não faziam qualquer sentido”. Um deles estava trabalhando, e o outro visitava amigos.

White repudiou a atitude dos genitores da criança. “É Absolutamente ridículo, irresponsável, estúpido e desnecessário, e estou farto disso. Você tem um bebê morto semanas antes do Natal. Ele deveria estar animado com brinquedos de Natal, e os pais deixam uma arma sem supervisão”, criticou.

Agora, os investigadores farão buscas no apartamento dos pais do menino. A polícia também está em contato com promotores de Detroit para possíveis acusações contra os responsáveis. O Serviço de Proteção à Criança acolheu as quatro outras crianças que presenciaram o ocorrido.

