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PolÃ­cia

Menino de 6 anos Ã© agredido pela mÃ£e apÃ³s pedir ajuda em Dourados

O pequeno teria se assustado ao ver a genitora caindo e se ferindo com xÃ­cara quebrada

21 marÃ§o 2026 - 12h51Brenda Assis

Uma mulher de 42 anos foi presa em flagrante na sexta-feira (20), suspeita de agredir o próprio filho, de 6 anos, no bairro Jardim Rasselem, em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência divulgado pelo site Dourados News, a mulher caminhava pela casa, na Rua Bela Vista, quando caiu na cozinha sobre uma xícara. O objeto quebrou e provocou cortes, deixando a suspeita desorientada e com sangramento.

Ao ver a situação, o menino se assustou e começou a gritar por socorro. Segundo a polícia, ao se levantar, a mulher segurou a criança pelo pescoço e a jogou contra a parede.

Moradores acionaram a Polícia Militar, que foi até o local e prendeu a suspeita.

Ela foi levada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi autuada em flagrante por maus-tratos.

Segundo vizinhos, não seria a primeira vez que a criança sofre agressões. O caso será investigado.

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