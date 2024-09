Mesmo 'buchuda' de 8 meses, mulher invade casa e esfaqueia ex e a namorada dele em MS

Mesmo com ‘barrigão’ de 8 meses, uma mulher de 37 anos teria invadido a casa do ex-companheiro para esfaquear ele e a atual namorada. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (9), na Rua João Queiroz, Jardim Campanário, em Anastácio.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o homem relatou que estava dormindo com a companheira quando a autora chegou e invadiu o imóvel, por volta das 6h da manhã. Armada com uma faca, ela atacou o casal.

Porém, a mulher contou uma versão completamente diferente do narrado pelo ex. Para as autoridades, ela disse ter sido amarrada e agredida pelo dois durante a madrugada. Já perto de amanhecer, a autora das facadas teria conseguido se soltar e aproveitou para atacar os dois.

Ainda em sua versão, ela explicou que possuía uma medida protetiva contra o ex, mas ele queimou o papel durante a madrugada. O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo os esfaqueados e os encaminhando para uma unidade de saúde em Aquidauana.

Como esta grávida de 8 meses e apresentava um vazamento de líquido, a mulher precisou ser socorrida e levada para o hospital, onde ficou internada.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, como lesão corporal dolosa.

