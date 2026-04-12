Mesmo com medida protetiva, companheiro agride mulher em aldeia indígena de Dourados

Mesmo com medida protetiva, uma mulher de 42 anos foi lesionada pelo ex-companheiro na tarde deste domingo (12), em Dourados. A vítima precisou de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Conforme dados da ocorrência, a Polícia Militar, por meio da Força Tática do 3º BPM, foi acionada após socorristas do SAMU solicitarem apoio para atendimento em uma aldeia indígena, onde havia uma vítima com ferimento provocado por arma branca.

No local, os policiais encontraram a mulher sentada em uma cadeira e em visível estado de embriaguez. Ela apresentava um corte na região da boca e não soube informar com precisão qual objeto teria causado a lesão, relatando apenas que o autor seria seu cônjuge, contra quem possui medida protetiva.

Ainda conforme o registro, havia uma testemunha no local, filha da vítima. O suspeito não foi encontrado, pois teria fugido antes da chegada das equipes. A mulher recebeu atendimento do SAMU e foi encaminhada ao Hospital da Missão para avaliação médica em razão dos ferimentos.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados (DEPAC-DDOS) como lesão corporal dolosa, no contexto de violência doméstica, e segue para apuração das circunstâncias.

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