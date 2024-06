'Milionário no jogo do Tigrinho', jovem tenta dar calote de R$ 57 em lanchonete

Rapaz, de 19 anos, foi preso durante a manhã desta quinta-feira (27), ao tentar dar um calote de R$ 57 em uma lanchonete localizada na Avenida Afonso Pena, região central de Campo Grande. Ele dizia que era ‘milionário’ no jogo do Tigrinho, plataforma de apostas.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela proprietária do local. Ela detalhou que o jovem, e um adolescente de 17 anos, consumiram cinco salgados, dois energéticos, um refrigerante e dois chicletes, que totalizaram R$ 57.

Na hora de efetuar o pagamento, o rapaz alegou que havia feito o pagamento antes de consumo, porém, ao verificar a conta a mulher notou não ter recebido nada. Neste instante, o autor passou a dizer que trabalhava em uma casa de apostas do ‘Jogo do Tigrinho’ e teria muito dinheiro. Para compensar o transtorno da vítima, ele então faria um novo PIX, no valor de R$ 100.

Novamente, ao olhar a conta, a comerciante não encontrou a transferência e acionou a Polícia Militar. Para os policiais, o autor contou que tinha mais de R$ 1 milhão no banco, sendo que possivelmente estariam ‘transtornados’ com o tanto de dinheiro que ele estava ganhando com o jogo e bloquearam os valores em sua conta.

Diante das inconsistências, as partes foram levadas para a Depac (Delegacia De Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. Ainda tentando sustentar a fantasia de ter muito dinheiro, ele disse aos policiais que conseguiria provar que realizou o pagamento.

Ao abrir o banco, foi visto que seu saldo está zerado e todos os comprovantes, que ele dizia ter, eram de pix que tiveram o pagamento programado. Sem ter como continuar mentindo, ele confessou que não tinha dinheiro algum para pagar a conta.

Além disso, o homem confessou ainda que fez a programação do pix para tentar enganar a vítima. O caso foi registrado como estelionato.

