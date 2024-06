Mirando em grupo que falsificava CNH's, Polícia Civil deflagra operação em Bataguassu

Uma operação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, em conjunto com a 1ª Delegacia de Bataguassu, foi deflagrada durante a última quarta-feira (29) mirando em um grupo que falsificava CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na região. Foram cumpridos vários mandados nas cidades de Bataguassu, Presidente Prudente (SP) e Recife (PE).

Conforme as informações da Polícia Civil do estado paulista, as carteiras eram vendidas aos interessados pelo valor de R$ 2.500. Essas pessoas que compravam os documentos, também responderão criminalmente, já que participaram da pratica criminosa.

O grupo fazia as pessoas acreditarem que os documentos eram emitidos pelo Detran/SP, através de irregularidades internas, mas, na verdade, eram falsificados integralmente pelos criminosos, sem a participação de qualquer funcionário público.

Essa falsa ideia de que o documento era emitido pelo órgão, dava maior segurança aos compradores já que eles achavam que jamais seriam descobertos.

Segundo o site Cenário MS, o líder do grupo criminoso, antigo morador da região e já com passagens policiais pela prática de crimes semelhantes, atualmente ele mora na Recife (PE), de onde coordenava o crime.

As buscas resultaram na apreensão de documentos falsos, os quais ainda estavam em posse do grupo criminoso. Além disso, o conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos, já analisados preliminarmente pela investigação, demonstrou que o grupo seguia em atuação e que contava com outras pessoas que também atuavam nesse ramo de falsificações, promovendo as falsificações de CNH’s.

A investigação ainda segue em andamento e os integrantes do grupo criminoso responderão pelos crimes de associação criminosa, falsa identidade e falsificação de documento público.

A operação realizada pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais – DIG/DEIC/8, de Presidente Prudente, contou com o apoio da Polícia Civil de Bataguassu e de Pernambuco, que realizaram diligências para o cumprimento dos mandados.

