Morador de Nova Andradina desaparece e seu carro é encontrado incendiado

O morador de Nova Andradina, Rogério Bonfim, está sendo procurado após desaparecer durante a terça-feira (21).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Nova News, o caso foi denunciado pela esposa do homem na 1ª Delegacia de Polícia da cidade. Ela detalhou que ele saiu de casa em um Chevrolet Onix logo pela manhã.

Ela então esperou o companheiro na hora do almoço, mas Rogério não retornou. Preocupada, a mulher tentou ligar várias vezes para o marido, mas as chamadas não eram completadas e por conta disso, ela resolveu ir até a delegacia.

Os investigadores do SIG (Seção de Investigações Gerais) começaram a fazer diligências pela cidade, realizando coleta de imagens de câmeras de segurança que mostravam o homem trafegando com o veículo em Nova Andradina, mais precisamente em uma das saídas da cidade.

Ainda segundo o site, no começo da noite as autoridades receberam a informação de que um carro parecido com o do homem desaparecido havia sido encontrado incendiado em uma plantação de cana-de-açúcar, na região de Anaurilândia.

Ao chegar no local, os policiais encontraram o veículo e constaram ser do Rogério. Mesmo após uma verificação minuciosa no perímetro, ele não foi encontrado.

O delegado Caio Bazoti contou ao site que as investigações continuam, para tentar localizar o homem. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas à Polícia Civil de Nova Andradina pelo contato (67) 3441-1316.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também