Morador de rua é agredido por seguranças após pedir comida em restaurante do Centro

Um morador de rua, de 30 anos, precisou ser socorrido depois de ser espancado por dois seguranças de um restaurante. O caso teria acontecido na região central de Campo Grande, durante a madrugada desta quinta-feira (14).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar estava fazendo rondas pela Avenida Ernesto Geisel, quando foi acionada para atender um caso de ‘atropelamento’. Ao chegar no endereço indicado, foram informados por populares que a vítima teria sido espancada por dois homens que estavam em uma moto azul.

Para os policiais, o homem contou que há 2h atrás pediu comida em um bar próximo do Obelisco, mas acabou sendo destratado. Se sentindo humilhado, ele teria xingado as pessoas que estavam no estabelecimento.

Tempos depois, enquanto estava na rua, ele foi abordado por dois homens, que chegaram em uma moto azul. Os autores usavam roupas pretas e coletes balísticos, quando começaram a agredir a vítima.

Diante da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo o homem e o encaminhando para a Santa Casa. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

