Morador que atirou em moto de pedreiro é músico 'famosinho' de Campo Grande

O morador, de 41 anos, preso em flagrante por atirar contra a motocicleta de um pedreiro, de 51 anos, trata-se de Gideão Correa Dias, cantor e compositor famoso em Campo Grande. Ele foi autuado por disparos de arma de fogo e pelo crime de ameaça, conforme anotação no boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil.

Segundo relatado no seu auto de prisão em flagrante, o delegado plantonista relatou que Gideão foi preso por disparar 12 vezes contra a motocicleta do pedreiro parada em via pública, além de ter ameaçado o trabalhador, dizendo que iria matá-lo. Contudo, o músico negou que tenha realizado a ameaça.

O delegado Rômulo Teixeira Marcelo apontou que, como as penas somadas ultrapassam a 4 anos, deixou de arbitrar a fiança. Assim, o artista ficará detido durante a terça-feira e passará por audiência de custódia apenas na quarta-feira (17) por determinação da justiça.

Em seu depoimento, Dias afirmou que se sentiu ameaçado pelo trabalhador e que o estopim para a discussão foi o pedido de mais R$ 1 mil para realizar a manutenção da parte elétrica. Ele chegou a pedir para o pedreiro se retirar, mas houve novo bate boca.

Vale ressaltar que Gideão Correa se apresentou com uma das primeiras atrações do "MS ao Vivo", no dia 12 de maio, em Campo Grande, quando o evento contou com a participação do renomado Toni Garrido.

Treta e tiros - Informações do boletim de ocorrência apontam que a situação aconteceu após uma discussão entre as partes, pois o morador cobrou celeridade na reforma que estava inacabada e o prazo havia se estendido muito além do combinado.

A reforma em questão consistia em reforma, ampliação e reparos hidráulicos e a pintura da casa, sendo que o combinado verbalmente entre as partes era de três meses de obras, porém, teria se estendido há quase 8 meses. O valor desembolsado, segundo o morador, seria de R$ 24 mil.

Porém, o caso acabou ocorrendo após uma chamada de atenção por parte do homem no pedreiro, que não teria gostado e iniciado uma discussão com prévia vias de fato entre eles. O morador buscou a arma no quarto, enquanto o trabalhador iria deixar a casa.

A confusão se estendeu pelo lado de fora, quando o pedreiro iria montar na moto, e o morador apontou a arma para o veículo e atirou 12 vezes, sendo que 10 acertaram e dois passaram perto da motocicleta. Assustado, a vítima correu para a esquina e ligou para a Polícia Militar, pedindo ajuda sobre o ocorrido e que precisaria de suas ferramentas para continuar trabalhando, que ainda estavam na casa do morador.

