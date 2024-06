Moradora de Ponta Porã morre ao ter AVC aos 37 anos

Caroline Basquera Hanel, de 37 anos, morreu após ter um AVC (Acidente Vascular Cerebral) na manhã desta sexta-feira (21), no Hospital Santa Rita na cidade de Dourados. A vítima era moradora de Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, do site Ponta Porã Informa, Caroline começou a passar em Ponta Porã, sendo socorrida e levada para uma unidade de saúde. Porém, devido ao seu estado de saúde, ela precisou ser transferida para no Hospital Santa Rita na cidade de Dourados, onde acabou falecendo.

A morte da jovem pegou os amigos e familiares de surpresa. Por ser doadora de órgãos ainda não existem informações a respeito do horário e do dia do velório de Caroline.

