Morre segunda vítima de acidente grave na BR-060; as vítimas foram identificadas

O passageiro socorrido após um grave acidente ocorrido na BR-060 entre as cidades de Camapuã e Paraíso das Águas, durante a tarde desta quarta-feira (15), acabou falecendo no hospital. As vítimas foram identificadas como: Quirino Miler, produtor rural conhecido na região, e o mecânico Luiz Pitaca.

Conforme o apurado pelo JD1, as informações preliminares apontam que o acidente que vitimou os dois foi uma espécie de capotamento, extremamente grave, já que o veículo ficou completamente destruído às margens da rodovia.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Costa Rica, que passava pelo local e viu o acidente, atendeu a ocorrência e socorreu o ferido. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo após chegar no hospital.

Uma das vítimas morreu presa às ferragens, precisando ser desencarcerada pelo Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul.

Autoridades policiais também estão indo até o local, para poder fazer o atendimento do caso. A dinâmica exata do acidente ainda não foi divulgada.

