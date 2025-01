JD1TV AGORA: Motorista morre preso às ferragens em grave acidente na BR-060

Um acidente grave, ocorrido na BR-060 entre as cidades de Camapuã e Paraíso das Águas, deixou uma pessoa morta outra gravemente ferida durante a tarde desta quarta-feira (15).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul, o acidente aconteceu no KM-138 da rodovia. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Costa Rica, que passava pelo local e viu o acidente, atendeu a ocorrência e socorreu o ferido.

Neste momento, os militares estão a caminho para fazer o desencarceramento da vítima que faleceu presa às ferragens.

Autoridades policiais também estão indo até o local, para poder fazer o atendimento do caso. A dinâmica exata do acidente ainda não foi divulgada.

Assista a um vídeo gravado no local:

Your browser does not support HTML5 video.

