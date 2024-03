ColisÃ£o entre carro e moto termina com morte em cruzamento no Monte Castelo

Uma colisão entre uma moto e um Honda Fit terminou com a morte do motociclista Kauê Felipe Bezerra de Souza de 28 anos, na noite de ontem (8), no cruzamento da Avenida Monte Castelo com a Rua Antônio Maria Teixeira, na região do bairro Monte Castelo.

A Polícia Civil investiga a dinâmica do acidente, já que ao chegar o local dos fatos, a moto de Cauê havia sido retirada pela esposa da vítima, que alegou que ele estava trabalhando de motoentregador.

No local, três viaturas da Polícia Militar estavam contendo os familiares e amigos da vítima que estavam com os ânimos muito alterados. O condutor do Honda Fit de 38 anos teve apenas ferimentos leves e o teste do bafômetro não apontou consumo de álcool.

De acordo com a ocorrência, Cauê chegou a ser socorrido para a UPA Coronel Antonino, mas morreu poucos minutos depois.

O caso foi registradona Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor; dano e fraude processual, em razão da modificação do local do crime, os objetos relacionados ao crime ou mesmo o estado das pessoas envolvidas.

A dinâmica do acidente será investigada pela Polícia Civil.

