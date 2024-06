Morto em confronto no Taquaral Bosque tinha passagem por tentativa de feminicídio

O traficante Geovane Alves Farias, de 23 anos, morto em confronto com a Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (12), na Rua do Branco, no Bairro Taquaral Bosque, em Campo Grande, tinha diversas passagens, incluindo uma tentativa de feminicídio.

Segundo o delegado Régis de Almeida, da 3ª Delegacia de Polícia Civil, Geovane seguia pela via com um colega, ambos em motos, quando foram abordados pela polícia, que fazia rondas na região, momento em que o traficante arremessou um pacote de substância análoga a maconha no chão, juntamente com as chaves da motocicleta que pilotava e empreendeu fuga, pulando o muro e invadindo diversas residências.

Durante a fuga, ele entrou em um último imóvel. As moradoras da residência conseguiram fugir, momento em que os policiais entraram no local e cercaram o traficante nos fundos da residência.

Foi neste momento em que Geovane tentou sacar sua arma para realizar disparos contra a polícia, que revidaram a iminente agressão, alvejando o indivíduo com três disparos, que o atingiram na região abdominal. Ele chegou a ser resgatado com vida até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nova Bahia, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Os policiais foram até a possível residência do indivíduo, onde encontraram balança de precisão, substância análoga à maconha e material para embalagem da droga.

De acordo com a polícia, além da tentativa de feminicídio, ele tinha duas passagens por lesão corporal, uma por porte de drogas e outra por tráfico.

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Traficante morre em confronto com a PM no Taquaral Bosque

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Traficante morre em confronto com a PM no Taquaral Bosque

Deixe seu Comentário

Leia Também