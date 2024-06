JD1TV AGORA: Traficante morre em confronto com a PM no Taquaral Bosque

Um traficante, identificado como Geovane Alves Farias, de 23 anos, foi morto na tarde desta quarta-feira (12) após entrar em confronto com a Polícia Militar na Rua do Branco, no Bairro Taquaral Bosque, em Campo Grande.

Segundo informações de um amigo da vítima, apuradas pelo JD1 Notícias no local, o rapaz andava de moto em uma rua próxima quando foi abordado pela PM, momento em abandonou a motocicleta que pilotava e empreendeu fuga em direção de uma residência e a invadiu.

A moradora do imóvel estava em casa no momento da invasão, mas conseguiu fugir do local. A Polícia Militar invadiu a residência, dando início a uma troca de tiros com o traficante, que foi baleado.

Ele foi resgatado ainda com vida e levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nova Bahia, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Militar está no local aguardando a chega da Perícia e da Polícia Civil.

Acompanhe:

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também