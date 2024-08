Morto no Lageado, homem namorava adolescente e assediou criança em festa familiar

Saiba Mais Polícia Homem morre esfaqueado e atropelado sob suspeita de assediar criança no Lageado

André Lopes da Silva, de 38 anos, que morreu após ser atropelado e esfaqueado diversas vezes, namorava uma adolescente, de 15 anos, e ainda tinha assediado uma criança, de 11 anos, durante uma festa familiar que acontecia em uma residência, na rua Anselmo Selingardi, no Parque do Lageado, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a versão foi dada pela 'namorada' do indivíduo, que se apresentou para a Polícia Militar, explicando que ambos estavam na confraternização, quando André passou a elogiar diversas mulheres e assediar uma menor de idade.

O suspeito, conhecido da família, teria reprovado tal atitude e iniciado uma discussão ainda na residência. Porém, os ânimos ficaram acalorados, quando ambos saíram e no meio da rua, o agressor desferiu 11 golpes de faca contra o homem. Foram 9 golpes na lateral direita do corpo, um no abdômen e um na escápula direita.

Após cair ferido no chão, André Lopes ainda foi atropelado pelo suspeito, que fugiu em um veículo hatch, de cor preta, em destino ignorado.

Duas equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) tentaram reverter o quadro de parada cardiorrespiratória da vítima, porém, sem sucesso.

A faca utilizada no crime foi encontrada próxima ao local e foi apreendida pela Polícia Militar. Equipes da Polícia Civil, Polícia Científica e da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) estiveram no local levantando informações sobre o crime.

