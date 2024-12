Motivado por ciúmes, homem ataca a ex e o amigo dela com facadas em Dourados

Na madrugada deste sábado (28), uma mulher de 36 anos e um homem, de 63 anos, foram atingidos por golpes de faca, no centro de Dourados. O autor seria o ex- companheiro da mulher, de 38 anos, que não aceita o fim do relacionamento.

A Polícia Civil investiga um caso de tentativa de duplo homicídio, após um homem de 38 anos, esfaquear a ex-mulher de 36 anos e um idoso de 63 anos na madrugada deste sábado (28), no centro de Dourados.

Conforme o Dourados News, a mulher estava sentada acompanhada de amigos, por volta das 3h, quando o ex, motivado por ciúmes e em posse de uma faca passou a desferir vários golpes no homem, de 63 anos, que teve o braço direito e tórax atingido.

Antes de fugir do local, o autor ainda desferiu um golpe de faca no braço direito da ex. O Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o homem que estava desorientado para unidade hospitalar. Já a mulher foi buscar atendimento médico com veículo próprio.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como lesão dolosa e é investigado.



