Motociclista atira contra casa no Macaubas e assusta moradora

Uma casa, localizada no Bairro Jardim das Macaubas, região sul de Campo Grande, foi alvo de disparos durante a noite de quinta-feira (15).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a moradora do imóvel disse que estava assistindo televisão, quando ouviu uma moto passar na rua, fazendo muito barulho. Em seguida, a mulher ouviu um disparo sendo efetuado.

Assustada, ela chegou a sair correndo para fora da residência, para tentar ver o quem havia dado o tiro, mas não conseguiu o modelo da motocicleta ou quem estava pilotando. Ao olhar na casa, ela notou que uma telha da varanda estava quebrada.

Junto aos pedaços, a mulher encontrou dois projéteis no chão. A Polícia Militar foi acionada, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso, que foi registrado como disparo de arma de fogo, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também