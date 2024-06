Motociclista de 19 anos morre durante acidente em avenida de São Gabriel do Oeste

O jovem Ruben Gabriel, de 19 anos, morreu após sofrer um grave acidente de moto na Avenida Getúlio Vargas, na região central de São Gabriel do Oeste. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (21).

Conforme as informações do site Idest, a vítima estava em uma Kawasaki 300, quando colidiu de maneira violenta contra a traseira de um trailer de lanche, que trafegava no mesmo sentido que ele.

Testemunhas detalharam que Ruben estaria pilotando em alta velocidade pela avenida. Uma segunda motocicleta, conduzida também por um jovem de 19 anos, se envolveu na colisão. Ele sofreu ferimentos, mas não corre risco de vida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo as vítimas, mas Ruben acabou falecendo momentos depois de dar entrada no hospital. O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais do município.

