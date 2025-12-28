Motociclista de 25 anos morre ao bater em caminhão parado em Dourados

Um motociclista de 25 anos morreu na madrugada deste domingo (28) após bater na traseira de um caminhão em Dourados, no sul de Mato Grosso do Sul. O acidente aconteceu na Avenida Lindolfo Marques, na região da Vila Roma.

De acordo com as informações do site Dourados News, o jovem, identificado como Pedro Felipe Araújo Teixeira, seguia pela avenida em uma motocicleta quando, por motivos que ainda serão investigados, colidiu violentamente contra a traseira de um caminhão que estava estacionado na via.

Com o impacto, Pedro Felipe sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local, antes da chegada das equipes de socorro.

A Polícia Militar e a Perícia Técnica da Polícia Civil foram acionadas e realizaram os procedimentos de praxe. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

