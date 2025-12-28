Menu
Menu Busca domingo, 28 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Motociclista de 25 anos morre ao bater em caminhão parado em Dourados

Ele falece ainda no local, antes da chegada das equipes de socorro

28 dezembro 2025 - 12h43Brenda Assis
O acidente aconteceu na noite de ontemO acidente aconteceu na noite de ontem   (Foto: Osvaldo Duarte)

Um motociclista de 25 anos morreu na madrugada deste domingo (28) após bater na traseira de um caminhão em Dourados, no sul de Mato Grosso do Sul. O acidente aconteceu na Avenida Lindolfo Marques, na região da Vila Roma.

De acordo com as informações do site Dourados News, o jovem, identificado como Pedro Felipe Araújo Teixeira, seguia pela avenida em uma motocicleta quando, por motivos que ainda serão investigados, colidiu violentamente contra a traseira de um caminhão que estava estacionado na via.

Com o impacto, Pedro Felipe sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local, antes da chegada das equipes de socorro.

A Polícia Militar e a Perícia Técnica da Polícia Civil foram acionadas e realizaram os procedimentos de praxe. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Felcn
Polícia
Bolivianas são presas com cápsulas de cocaína em fiscalização na rodovia Bioceânica
Foto: Jornal da Nova
Polícia
Dupla assalta posto, foge, capota carro e acaba presa na MS-141
Após dois dias de buscas, corpo de Paulo Cesar é encontrado no rio Taquari em Coxim
Polícia
Após dois dias de buscas, corpo de Paulo Cesar é encontrado no rio Taquari em Coxim
As vítimas ficaram com vários ferimentos pelo corpo
Polícia
Mulher e criança são arrastadas por motorista de aplicativo em Dourados
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é espancado ao ser acusado de furtar moto no Lageado
Ilustrativa
Polícia
Homem fica gravemente ferido durante briga de vizinhos nos Los Angeles
Imagem ilustrativa
Polícia
Idosa se irrita, invade casa e chama vizinho de 'gorila' no Monte Castelo
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Funcionários de lojas do Centro brigam por ciúmes de mulher em Campo Grande
Santa Casa da Capital
Polícia
Jovem é baleado seis vezes durante tentativa de homicídio em Campo Grande
Jovem é baleado na mão durante tentativa de homicídio em tabacaria do Aero Rancho
Polícia
Jovem é baleado na mão durante tentativa de homicídio em tabacaria do Aero Rancho

Mais Lidas

O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem com câncer em estágio terminal é abandonado pelos filhos em Campo Grande
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Polícia
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Homem dá selinho em companheira e é morto por enteado na ceia de Natal
Polícia
Homem dá selinho em companheira e é morto por enteado na ceia de Natal
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/12/2025