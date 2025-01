Motociclista e passageiro são socorridos após acidente grave com caminhão em Corumbá

Duas pessoas foram socorridas depois de colidir a moto que estavam contra um caminhão. O acidente aconteceu durante a tarde de sábado (26), na Rua Cabral, em Corumbá.

Conforme o divulgado pelo Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 17h13. Um dos ocupantes da motocicleta foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Enquanto isso, um rapaz de 19 anos foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. Apesar de estar consciente e orientado, com corte no braço, fratura no punho esquerdo e várias escoriações pelo corpo.

Ele foi socorrido e levado para o Pronto-Socorro de Corumbá, onde recebeu atendimento médico.

O motorista do caminhão, um idoso de 73 anos, ficou no local do acidente.

