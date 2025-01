Motociclista é socorrido estado grave após 'rampar' quebra-molas e bater em árvore

Um motociclista, de 31 anos, foi socorrido depois de perder o controle de direção e colidir contra uma árvore na Avenida Mato Grosso do Sul, localizada na região central de Chapadão do Sul, durante a noite de quarta-feira (15).

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar estava fazendo rondas pela região quando viu uma moto Honda CB500 caída no meio da via. Ao se aproximar, os militares viram o condutor no chão, com lesões pelo corpo e acionaram o Corpo de Bombeiros, encaminhando o rapaz para o hospital municipal.

Por conta da gravidade do estado da vítima, ela precisou ser transferida em vaga zero para Campo Grande.

Durante levantamento no local, a guarnição percebeu que o rapaz teria colidido a moto contra árvore após passar por uma faixa elevada de pedestres. A motocicleta foi removida ao pátio do Detran para providências.

