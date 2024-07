Motociclista morre ao bater de frente com carro na MS-274, em Deodápolis

O motociclista Dilson da Silva Carneiro, de 49 anos, morreu após a moto dele ser atingida por um carro na MS-274, próximo a cidade de Deodápolis, durante a tarde de segunda-feira (22).

Conforme as informações iniciais, a motorista do carro, um Chevrolet Prisma, detalhou que estava seguindo pela via atrás de um caminhão. Em certa altura, o condutor do veículo reduziu a velocidade para fazer uma conversão e entrar na estrada vicinal.

Neste momento, a moto de Dilson surgiu ‘do nada’, andando na contramão, na frente do carro. A motorista teria tentado desviar o veículo, mas não teve sucesso e acabou atingindo o motociclista.

O socorro foi acionado, socorrendo o homem para o hospital da cidade. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu momentos depois.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais da cidade.

