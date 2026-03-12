Motociclista morre ao bater em carro na Avenida CearÃ¡

O motociclista Luis Mario de Lara, de 49 anos, morreu após um acidente de trânsito ocorrido na noite de quarta-feira (11), no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a colisão aconteceu por volta das 19h20, no cruzamento da Avenida Ceará com a Rua Luiz Freire Benchetrit. De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito, um Volkswagen Gol seguia pela Avenida Ceará no sentido norte–sul e tentou fazer uma conversão à esquerda para acessar a rua.

Nesse momento, a motocicleta pilotada pela vítima trafegava pela mesma avenida no sentido contrário, quando houve a colisão entre a parte frontal da moto e a lateral direita do carro.

Com o impacto, o motociclista ficou gravemente ferido. Luis foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa. Durante o atendimento, exames identificaram líquido na cavidade abdominal e o paciente evoluiu para choque hemorrágico. Ele precisou ser intubado e recebeu transfusão de sangue, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu às 22h15.

A esposa da vítima procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e relatou que o marido estava a caminho do trabalho no momento do acidente. Luis atuava como vigilante e estava na segunda noite de serviço em um posto da Justiça Federal, localizado na Avenida Ceará.

Ela contou ainda que recebeu uma mensagem durante a madrugada pedindo para que fosse até a Santa Casa, mas só visualizou o aviso por volta das 4h30. Ao chegar ao hospital, foi informada da morte do marido.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m