Motociclista morre ao bater moto em meio-fio de rotatória em Porto Murtinho

O motociclista Amilton Ortiz de Souza, de 49 anos, morreu momentos depois de sofrer um grave acidente no Bairro Florestal, localizado na saída da cidade de Porto Murtinho.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Corpo de Bombeiros durante a madrugada deste sábado (2). Ao chegar no local, encontraram a vítima sendo atendido pelos médicos do socorro.

Ao verificar a cena do acidente, os militares conseguiram identificar que Amilton seguia para a saída da cidade quando, por motivos ainda desconhecidos, acabou colidindo contra o meio-fio da rotatória. Não haviam marcas de frenagem na via.

Por conta do impacto, a moto que o homem estava ficou com a frente completamente destruída. O motociclista foi levado para o Hospital Oscar Ramires, onde chegou inconsciente e em estado gravíssimo.

Enquanto os policiais faziam o B.O. do caso, foram informados que Amilton faleceu no hospital. O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima e morte a esclarecer.

