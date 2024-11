Motociclista morre ao furar o sinal vermelho e bater em carro na cidade de Dourados

O motociclista, Amarildo dos Santos Soares, de 43 anos, morreu durante um grave acidente ocorrido na noite de sábado (9), no cruzamento das avenidas Hayel Bom Faker com a Joaquim Teixeira Alves, em Dourados.

Conforme o site Dourados News, a vítima seguida pela avenida Joaquim Teixeira Alves, quando acabou avançando o sinal vermelho ao passar no cruzamento com a avenida Hayel Bon Faker. Por conta da ação, ele acabou colidindo contra um Fiat Argo que era conduzido por uma mulher, de 50 anos.

Por conta da violência do impacto, devido a alta velocidade da moto, Amarildo morreu ainda no local.

Para as autoridades, a motorista do Argo reforçou que o sinal estava verde para sua passagem. Além disso, ela afirmou que não chegou a ver a moto, apenas sentiu o momento do impacto entre os veículos.

O caso deve ser investigado pelas autoridades policiais.

