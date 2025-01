Motociclista morre após ser atingida por caminhonete no centro de Amambai

Rosiele de Azevedo Maciel, de 35 anos, morreu durante um grave acidente de moto ocorrido na tarde de sábado (25), no cruzamento da Avenida Pedro Manvailer com a Rua Vereador João Neves, no centro de Amambai.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima seguia com um rapaz, de 19 anos, na garupa da moto Honda CG 160. Ao passar pelo cruzamento, eles foram atingidos por uma caminhonete Chevrolet S10.

A colisão resultou em danos nos veículos e lesões corporais nas vítimas. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados para o Hospital Regional.

Horas depois, o cunhado de Rosiele procurou a Polícia Militar para informar que ela havia falecido. O passageiro da motocicleta está em estado grave, devido as lesões causadas na colisão.

Por ser do Paraguai, o motorista da caminhonete, não apresentou a 'Carta Verde' para dirigir veículos em países do Mercosul. O veículo foi apreendido e encaminhado para o Pátio do Detran-MS.

O caso foi registrado como praticar homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

