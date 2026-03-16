Menu
Menu Busca segunda, 16 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas - Mar26
PolÃ­cia

Motociclista morre cinco dias apÃ³s grave acidente com caminhÃ£o em Campo Grande

VÃ­tima ficou internada na Santa Casa apÃ³s colisÃ£o registrada na madrugada do dia 10 de marÃ§o

16 marÃ§o 2026 - 07h10Vinicius Costa    atualizado em 16/03/2026 Ã s 07h34
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   (JD1 NotÃ­cias)

Motociclista, identificado como Kelwin Pereira Amaral, de 22 anos, morreu neste domingo, dia 15, após passar cinco dias internado em decorrência de um grave acidente de trânsito na Avenida Guaicurus, em Campo Grande.

Ele foi socorrido em estado grave depois da colisão entre a moto que conduzia e um caminhão. O acidente aconteceu na madrugada do dia 10 de março, no cruzamento com a Rua Rivaldi Albert. 

Conforme informações do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, a colisão envolveu uma motocicleta Honda Fan e um caminhão VW/Worker. O caminhão seguia pela Avenida Guaicurus no sentido Leste/Oeste, enquanto a motocicleta trafegava pela Rua Rivaldi Albert, no sentido Norte/Sul. No cruzamento das vias, que possui sinalização semafórica, ocorreu a colisão entre a parte frontal do caminhão e a lateral da moto.

Kelwin Pereira Amaral foi socorrido por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado em estado grave para a Santa Casa. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada neste domingo.

Conforme registro policial, a motocicleta foi removida ao pátio por apresentar pendências de licenciamento e foi constatado que a vítima não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Ônibus ficou com a lateral destruída em razão do acidente
PolÃ­cia
Caminhoneiro Ã© preso por causar morte de passageiros de Ã´nibus na BR-267, em Nova Alvorada
Bombeiros na frente do Hospital Regional
PolÃ­cia
CrianÃ§a Ã© atropelada por carreta a caminho da escola em Ivinhema
O caso mobilizou as equipes dos bombeiros
PolÃ­cia
Mulher coloca fogo em roupas como repelente para mosquitos e incendeia casa em MS
Vítima foi atendida no CRS Nova Bahia
PolÃ­cia
Idoso morre ao ser abandonado em posto de saÃºde do Nova Bahia durante engasgo
Drogas estavam em meio a carga de açúcar
PolÃ­cia
DOF apreende R$ 2,4 milhÃµes em drogas escondidas em carga de aÃ§Ãºcar na MS-040
Acidente fatal aconteceu na entrada do município
PolÃ­cia
Homem morre e dois ficam feridos em acidente entre carro e Ã´nibus em Paranhos
Divulgação / PMMS
PolÃ­cia
AÃ§Ã£o da PM no Jd. Noroeste intercepta carga de cigarros contrabandeados que iria para SP
Submetralhadora utilizada pelos criminosos
PolÃ­cia
Suspeito de participar de ataque a tiros em Coxim Ã© preso com submetralhadora
Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Homem tenta matar companheira asfixiada com travesseiro em AnastÃ¡cio
Banheiro - Foto: Ilustrativa / Foto: Mrsiraphol / Freepik
PolÃ­cia
Padrasto Ã© preso apÃ³s filmar enteada durante banho em Campo Grande

Mais Lidas

Corpo de Bombeiros iniciou as buscas pela vítima
PolÃ­cia
Pescador escorrega de barranco, cai no rio e desaparece em Rochedo
Jamile está internada na Santa Casa de Campo Grande
PolÃ­cia
FamÃ­lia pede doaÃ§Ã£o de sangue para funcionÃ¡ria pÃºblica que perdeu a perna em atropelamento
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
JustiÃ§a
JustiÃ§a concede medida protetiva a menina estuprada por pastor com cargo na prefeitura
Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
FuncionÃ¡rio encontra corpo em estado de decomposiÃ§Ã£o em fazenda de delegado em MS