Motociclista morre cinco dias apÃ³s grave acidente com caminhÃ£o em Campo Grande

Motociclista, identificado como Kelwin Pereira Amaral, de 22 anos, morreu neste domingo, dia 15, após passar cinco dias internado em decorrência de um grave acidente de trânsito na Avenida Guaicurus, em Campo Grande.

Ele foi socorrido em estado grave depois da colisão entre a moto que conduzia e um caminhão. O acidente aconteceu na madrugada do dia 10 de março, no cruzamento com a Rua Rivaldi Albert.

Conforme informações do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, a colisão envolveu uma motocicleta Honda Fan e um caminhão VW/Worker. O caminhão seguia pela Avenida Guaicurus no sentido Leste/Oeste, enquanto a motocicleta trafegava pela Rua Rivaldi Albert, no sentido Norte/Sul. No cruzamento das vias, que possui sinalização semafórica, ocorreu a colisão entre a parte frontal do caminhão e a lateral da moto.

Kelwin Pereira Amaral foi socorrido por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado em estado grave para a Santa Casa. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada neste domingo.

Conforme registro policial, a motocicleta foi removida ao pátio por apresentar pendências de licenciamento e foi constatado que a vítima não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

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