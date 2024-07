Motociclista morre dois meses após sofrer acidente no Silvia Regina, em Campo Grande

O motociclista, Leandro Cabral Ulle, de 51 anos, morreu dois meses e uma semana depois de sofrer um grave acidente de moto no cruzamento da Avenida Capibaribe com a Rua das Esmeraldas, no bairro Silvia Regina, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu durante o dia 9 de maio deste ano, quando o motociclista conduzia uma motocicleta XR 250 Tornado pela avenida, quando acabou atingindo um Volkswagen Gol que realizou uma conversão a esquerda da Rua das Esmeraldas para a Capibaribe.

Por cona da colisão, Leandro foi socorrido e levado para a Santa Casa de Campo Grande, onde passou por duas cirurgias, ficando internado por três dias. Depois de receber alta a primeira vez, o motociclista desmaiou e retornou para o hospital, sendo medicado e liberado na sequência.

Acontece que, no dia 3 de julho, Leandro voltou a ser internado, desta vez reclamando de dores abdominais e nas costas. A vítima então passou por cirurgia no baço, sofrendo hemorragia e indo parar na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onde ficou até falecer às 6h da manhã desta segunda-feira (15).

Consta ainda no registro policial que o motociclista teve hemorrágico, em decorrência das lesões causados no acidente de trânsito.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

