Motociclista morre um mês após sofrer acidente voltando do trabalho em Bela Vista

Um motociclista, de 32 anos, morreu mais de um mês depois de sofrer um grave acidente de trânsito enquanto voltava para casa, em Bela Vista. Ele estava internado na Santa Casa de Campo Grande e faleceu na noite de quinta-feira (29).

Conforme o boletim de ocorrência, a mãe da vítima contou para a Policia Civil que seu filho trabalhava em uma fazenda, localizada no município de Caracol. Na noite do acidente, ele voltava para casa em Bela Vista de moto, quando no caminho outra motocicleta cruzou a pista do nada.

Para evitar o acidente, o rapaz jogou o veículo para o acostamento e sofreu uma queda. Por conta disso, ele precisou ser socorrido, sendo levado para o hospital local, mas como seu estado de saúde era considerado grave, o motociclista precisou ser transferido para Santa Casa de Campo Grande.

Internado na Capital desde o dia 24 de julho, a vítima passou por vários procedimentos médicos, desenvolvendo muitos quadros de infecção. Na noite de ontem, o rapaz teve falência múltipla dos órgãos e faleceu.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

