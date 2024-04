Motociclista morto em acidente na BR-262 teria forçado ultrapassagem em carreta

Foi identificado como Luiz Bartolo Louveira, de 56 anos, o motociclista que morreu em um grave acidente que envolveu uma carreta, conduzida por um motorista, de 35 anos, e um caminhão caçamba, conduzido por um idoso, de 71 anos, na BR-262, em Terenos, próximo ao bairro Indubrasil, em Campo Grande.

Informações preliminares apuradas pela reportagem, apontam que o motociclista teria forçado uma ultrapassagem, colidindo primeiramente contra o caminhão e o veículo acabou colidindo contra a carreta.

O motociclista e a carreta seguiam no sentido da rodovia de Terenos para Campo Grande, enquanto o caminhão fazia o caminho inverso. Logo após a batida entre caminhão e moto, o condutor do veículo perdeu o controle, invadindo a pista contrária e atingindo frontalmente a carreta.

Por conta do acidente, o motorista do caminhão sofreu uma fratura no fêmur e o condutor da carreta teve fratura na pelvis, na mão e na tíbia, sendo socorridos por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhados para a Santa Casa de Campo Grande. O motociclista morreu na hora, sem chance de receber atendimento.

A Polícia Rodoviária Federal trabalha para controlar o fluxo de veículos, que está no sistema pare e siga para o trabalho da Polícia Civil de Terenos e da Polícia Científica.

