Motociclista morto em acidente no Tijuca trabalhava no Hospital do Pênfigo

O massoterapeuta, Jolras Pereira dos Santos, de 62 anos que morreu no início da noite de sexta-feira (2), após um acidente envolvendo a sua motocicleta, um Renault Sandero e um Corolla Cross, era funcionário do Hospital Adventista do Pênfico e um morador antigo do Tijuca.

O acidente ocorreu na Avenida Dr. Nasri Siufi com a rua Dantas Barreto, no Jardim Tijuca, quando o motociclista teria tentado ultrapassar o Renault, mas acabou batendo na traseira do carro, o que causou a invasão na pista contrária, onde foi atingida pelo Corolla que vinha na direção oposta.

Conforme nota do Hospital do Pênfigo, Jolras era muito querido tendo trabalhado por 28 anos no Centro de Vida Saudável (CVS). Ele deixa a esposa Marinete Bispo e duas filhas, Talija dos Santos e Talia dos Santos.

De acordo com amigos próximos,"Jolras era um filho dedicado a cuidar da mãe, um marido exemplar, um pai amoroso, um cristão verdadeiro".

