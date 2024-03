Motociclista morto na Gury Marques caiu antes de atingir caminhÃ£o

O motociclista, de 23 anos, que não teve a identificação revelada, que morreu em decorrência de um acidente de trânsito no final da tarde desta sexta-feira (8), caiu no asfalto da Avenida Gury Marques, antes de bater contra o caminhão.

O veículo tentava realizar uma conversão à esquerda para acessar o sentido da avenida que segue para a saída de São Paulo.

Segundo informações colhidas pelo JD1 Notícias junto da Polícia Civil, ainda é cedo para apontar as causas, já que a princípio, o laudo deve ser aguardado para determinar com mais certeza o que houve.

Contudo, o delegado Rodrigo Camapum, da Depac Cepol, afirmou que a Polícia Científica colheu elementos que indicam que a vítima caiu antes e a moto posteriormente foi arrastada, batendo na lateral do caminhão.

O motociclista morreu possivelmente em decorrência de fraturas internas no corpo. O caso será registrado como morte a esclarecer, pois há a necessidade de aguardar o laudo.

O motorista do caminhão não falou com a imprensa, já que ele ficou bastante abalado e foi atingido por uma crise de ansiedade logo após o acidente. Ele foi flagrado pela reportagem com um semblante triste.

Ainda pelo local, nenhum familiar da vítima compareceu e a moto foi guinchada para o pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também