Irmão reconhece e identifica motociclista morto em acidente na Rui Barbosa

Foi identificado como Fabiano Figueiredo Sette, de 36 anos, o motociclista que morreu em um gravíssimo acidente na manhã do dia 9 de julho no cruzamento das ruas Rui Barbosa com Dolor Ferreira de Andrade, no bairro São Francisco, em Campo Grande. O irmão dele é quem reconheceu a vítima.

Segundo consta em uma das complementações do boletim de ocorrência, o irmão procurou o Instituto Médico Legal da cidade e reconheceu o corpo sendo do irmão. Sendo assim, foi até a delegacia de plantão informar a situação e a identificação.

A motocicleta que Fabiano conduzia, uma Honda CG Fan KS, era produto de furto em virtude de ter sido furtado da frente de uma residência de um casal, no bairro Universitário. Porém, não há informações de como a vítima teria conseguido o veículo.

Conforme noticiado pela reportagem no dia do acidente, o motociclista seguia em alta velocidade pela Rui Barbosa e ao avançar o cruzamento, atingiu a porta traseira esquerda do veículo Renault Logan, que trafegava pela Dolor Ferreira de Andrade.

Conforme apurado no local pela reportagem, o semáforo no cruzamento não estava funcionamento desde o início da manhã e pode ter contribuído diretamente para o acidente, visto que não foi apenas os dois veículos que avançaram o cruzamento, como um terceiro carro estava prestes a realizar o mesmo movimento.

Com o impacto, a vítima foi arremessada e estava consciente, mas seu quadro foi se alterando e ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele morreu no deslocamento da viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para atendimento hospitalar.

Furto da moto - O caso do furto da moto foi denunciado por um homem, de 35 anos, que é marido da proprietária da motocicleta, de 34 anos, e registrado na 4° Delegacia de Polícia Civil.

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado na época, o caso aconteceu na rua Danda Nunes, e a motocicleta estava estacionada na frente da casa do casal, porém, na noite do dia 13 de junho, houve o furto do veículo e não há câmeras de segurança por perto que pudessem ter registrado o crime.

