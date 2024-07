Motociclista que se acidentou na Rui Barbosa morreu na UPA Coronel Antonino

O motociclista que se acidentou durante a manhã desta terça-feira (9), no cruzamento das ruas Rui Barbosa com Dolor Ferreira de Andrade, no bairro São Francisco, morreu a caminho do hospital.

Conforme o JD1 Notícias já havia informado, o condutor havia sido socorrido em estado gravíssimo após bater em um Renault Logan, que trafegava pela Dolor Ferreira de Andrade e passou pelo cruzamento com a Rui Barbosa.

No local, a reportagem apurou ainda que o semáforo no cruzamento não estava funcionamento desde a noite de ontem (8), podendo ter contribuído diretamente para o acidente, visto que não foi apenas os dois veículos que avançaram o cruzamento, como um terceiro carro estava prestes a realizar o mesmo movimento.

Segundo o boletim de ocorrência, depois de ser reanimado e socorrido no local, o piloto foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, porém, faleceu no caminho para a unidade.

Depois do acidente, o motorista do Logan precisou ser socorrido, pois estava passando mal. Ele tem problemas de hipertensão e é diabético.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

