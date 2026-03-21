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PolÃ­cia

Motorista bate carro durante perseguiÃ§Ã£o e morre com acionamento de airbag em Maracaju

A vÃ­tima estaria fugindo apÃ³s brigar em um bar da regiÃ£o

21 marÃ§o 2026 - 13h31Brenda Assis

Ivandre Barbosa da Silva morreu após um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (21), na Rua Nestor Pires, esquina com a Rua Quintino Lopes Freitas, na Vila Margarida, em Maracaju.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso. No local, os policiais encontraram um carro modelo Honda Civic que havia colidido contra o portão de uma residência.

O motorista foi encontrado desacordado dentro do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a morte foi constatada ainda no local. Um passageiro que estava no carro sofreu ferimentos leves na mão e apresentava sinais de embriaguez.

Segundo relato do sobrevivente à polícia, antes do acidente os dois estavam em uma casa noturna da cidade. Ao deixarem o local, o veículo em que estavam teria se envolvido em uma colisão com outro carro, o que deu início a uma discussão entre os envolvidos.

Ainda conforme o depoimento, após o desentendimento, eles deixaram o local e passaram a ser perseguidos. Durante a fuga, o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra o portão de uma casa.

A polícia informou que o suspeito de se envolver na confusão foi localizado posteriormente em um bar da cidade. Ele admitiu ter brigado com a vítima e foi encaminhado para a delegacia após atendimento médico.

Inicialmente, havia suspeita de que a vítima tivesse sido atingida por disparo de arma de fogo, devido a uma perfuração no tórax. No entanto, após a necropsia, foi confirmado que a morte foi causada por uma lesão provocada por uma peça do airbag do veículo durante a colisão.

A área do acidente foi isolada para os trabalhos da perícia. O caso foi registrado inicialmente como sinistro com vítima fatal provocado pela própria vítima.

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