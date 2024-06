Motorista bêbado mostra 'dedo do meio' para policiais militares, é perseguido e preso

Motorista, de 49 anos, foi preso depois de mostrar o ‘dedo do meio’ para a Polícia Militar e ser pego dirigindo bêbado pelas ruas de Dourados. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (20).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, uma equipe da PM fazia rondas pela Rua João Cândido Câmara, quando avisou um Honda Civic, com som ligado, sem placa e sem para-choques dianteiros. Mesmo com o carro irregular, o condutor passou encarando a guarnição.

Em seguida, ele fez o retorno e ao se aproximar da viatura, abaixou o vidro e mostrou o dedo médio para os policiais. Sem medo, para tentar provocar a guarnição, ele passou a xingar a equipe.

Mesmo sendo um ‘machão’, ele fugiu durante a primeira tentativa de abordagem, dando inicio a uma perseguição. Apesar da fuga, o homem acabou sendo alcançado e detido em visível estado de embriaguez.

Os policiais encontraram uma garrafa vazia de cerveja dentro do veículo. O motorista estava agressivo, apresentando resistência durante a prisão, e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), as equipes descobriram que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do condutor estava vencida desde janeiro de 2018. Diante das irregularidades, o carro foi levado para o pátio do Detran-MS.

O caso foi registrado como desacato, desobediência, resistência, dirigir embriagado e racha (por conta da fuga).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também