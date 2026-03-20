Motorista é preso com 320 pneus contrabandeados em Rio Brilhante

Motorista de um caminhão, que não teve a identificação revelada, foi preso na manhã desta sexta-feira, dia 20, transportando diversos pneus de origem estrangeira, em Rio Brilhante.
A Polícia Rodoviária Federal é quem efetuou a prisão e contabilizou cerca de 320 pneus contrabandeados. O fato aconteceu durante a fiscalização na BR-163.
Durante a abordagem dos policiais, o condutor confessou que transportava a carga irregular.
A mercadoria foi apreendida e encaminhada para a Polícia Federal de Dourados, assim como o condutor devidamente preso.
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