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Motorista é preso com 320 pneus contrabandeados em Rio Brilhante

Apreensão ocorreu durante fiscalização da PRF na BR-163

20 março 2026 - 16h55Vinicius Costa
Quantidade de pneus apreendidosQuantidade de pneus apreendidos   (Divulgação/PRF)

Motorista de um caminhão, que não teve a identificação revelada, foi preso na manhã desta sexta-feira, dia 20, transportando diversos pneus de origem estrangeira, em Rio Brilhante.

A Polícia Rodoviária Federal é quem efetuou a prisão e contabilizou cerca de 320 pneus contrabandeados. O fato aconteceu durante a fiscalização na BR-163.

Durante a abordagem dos policiais, o condutor confessou que transportava a carga irregular.

A mercadoria foi apreendida e encaminhada para a Polícia Federal de Dourados, assim como o condutor devidamente preso.

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