Motorista é socorrido após capotar carro na BR-060

Um carro capotou na BR-060, entre Paraíso das Águas e o distrito de Bela Alvorada, na manhã desta sexta-feira (10), por volta das 5h.
Conforme o site BNC, o veículo, um Volkswagen Gol, ficou com as rodas para cima às margens da rodovia. Ainda não se sabe exatamente o que causou o acidente.
O motorista foi socorrido e levado para o pronto atendimento da cidade. Até agora, não há informações sobre o estado de saúde dele.
O caso chama atenção para o risco de dirigir nesse horário. De madrugada, a visibilidade é menor e qualquer descuido pode acabar em acidente.
A orientação é dirigir com cuidado, respeitar a velocidade e redobrar a atenção, principalmente em rodovias. As causas do capotamento ainda devem ser investigadas.Reportar Erro
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