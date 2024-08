Motorista fica preso às ferragens de carro após 'engavetamento' em Chapadão do Sul

Um motorista, que não teve o nome divulgado, ficou preso às ferragens após o carro que ele conduzia ser prensado durante um tipi de engavetamento na MS-306, em Chapadão do Sul.

Conforme as informações do site Jovem Sul News, a pista está passando por reformas e hoje, o trafego estava operando no esquema ‘pare e siga’. Ao parar na fila, o Toyota Corolla foi atingido por uma carreta e jogado contra um caminhão, que estava a sua frente.

O motorista da carreta detalhou que ao ver que não conseguiria parar o veículo, tentou jogá-lo para a esquerda, mas não teve como evitar a colisão.

Uma equipe de socorristas da Concessionária Way-306 esteve no local, fazendo a remoção do condutor das ferragens e o encaminhando para o Hospital Municipal de Chapadão do Sul. Ainda segundo o site, o homem estava consciente e orientado e com ferimentos leves.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também