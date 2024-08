Motorista morre ao bater de frente com carreta na BR-163, em Jaraguari

Um condutor de 28 anos, que não teve o nome divulgado, morreu ao bater de frente com uma carreta no KM-529, da BR-163, em Jaraguari. Por conta do impacto ele chegou a ser jogado para fora do veículo, já que estava sem cinto de segurança.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava em um Fiat Uno prata seguindo para o Distrito Bonfim, quando possivelmente errou a entrada da estrada vicinal, ou dormiu ao volante, vindo a invadir a pista contrária e batido contra a carreta que seguia de São Gabriel do Oeste para a região sul.

Para as autoridades, o caminhoneiro contou que ao ver o carro invadindo a pista, chegou a jogar a carreta bitrem para o acostamento para tentar evitar a colisão, mas não teve sucesso. Por estar sem cinto de segurança, o motorista do carro foi ejetado do seu acento e morreu na hora.

Equipes da CCR MSVias, da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Perícia e da Polícia Civil foram até o local fazendo os levantamentos para identificar a dinâmica exata do acidente.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Jaraguari.

