Motorista morre ao colidir com carro parado em frente à igreja na 13 de Maio

Um homem identificado como Abel Melgarejo de 51 anos, acabou falecendo em decorrência de um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (28), na rua 13 de Maio, região Central de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o veículo Hyundai/IX35 conduzido por Abel colidiu contra um Ford Ka estacionado, que por sua vez bateu em um Chevrolet Prisma na altura da Igreja Batista Nacional Efatá.

Com o impacto, o Hyundai de Abel tombou, esmagando o motorista que ficou preso nas ferragens. O porteiro do Condomínio Residencial Damasco que fica em frente ao local do acidente, foi quem viu o veículo passando e depois ouviu a batida e chamou a Polícia Militar.

A perícia científica também foi ao local. A motorista do Prisma que foi atingido estava em casa dormindo no momento do acidente. Já o motorista do Ford Ka não foi encontrado.

Após a constatação do óbito de Abel o carro foi guinchado e a ocorrência foi registrada na Depac Cepol como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também