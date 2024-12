Motorista morre após bater de frente com caminhonete na MS-306, em Costa Rica

Valdete Nunes Godinho, de 54 anos, morreu durante um grave acidente ocorrido na manhã de quinta-feira (5), na rodovia MS-306, em Costa Rica. Outras duas vítimas foram socorridas em estado grave.

Conforme o site MS Todo Dia, o casal estava em uma caminhonete Toyota Hilux quando acabou invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente contra o carro de passeio, que era conduzido por Valdete, que faleceu ainda no local.

A passageira da caminhonete, de 39 anos, foi socorrida em estado gravíssimo, sendo encaminhada em vaga zero para Rondonópolis. Já o condutor do veículo, de 35 anos, foi internado com as costelas fraturadas em Alto Taquari.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária Estadual de Chapadão do Sul, da perícia de Costa Rica e o delegado responsável estiveram no local do acidente para coletar dados e dar início às investigações.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também