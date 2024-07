Motorista morre após caminhonete capotar várias vezes na MS-347, em Anastácio

Joelson Bobadilha da Silva, de 41 anos, morreu após capotar a caminhonete que conduzia durante a manhã de domingo (30), na MS-347, em Anastácio.

Conforme as informações iniciais, Joelson chamou um amigo para que o ajudasse a trocar um dos pneus da caminhonete, pois estaria sem a chave de roda. Depois de realizar o reparo, os dois seguiram viagem pela rodovia, mas em veículos diferentes.

O amigo da vítima não chegou a ver o momento em que o acidente aconteceu, pois ficou um pouco para trás na rodovia. No entanto, ao chegar, encontrou o colega fora da caminhonete e desacordado.

Desesperado para ajudar Joelson, a testemunha o colocou no carro para levá-lo até a cidade de Dois Irmãos do Buriti. No meio do caminho, encontrou uma ambulância e pediu ajuda.

Segundo o site A Princesinha News, a vítima chegou a ser encaminhada até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades policiais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também