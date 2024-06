Motorista morre em acidente entre carro e caminhonete em Chapadão do Sul

Polícia Caso de violência doméstica faz PM encontrar rapaz com arma no colchão no Tarumã

A PMR esteve no local do acidente, fazendo o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia.

Segundo o site O Correio News, outras duas pessoas, sendo o passageiro do Ford Fiest Sedan, de 38 anos, e um passageiro da caminhonete, de 78 anos, foram socorridos e levados para o hospital com ferimentos leves.

Na ocasião, os dois veículos seguiam sentido Chapadão do Sul/Cassilândia. Porém, o motorista do Fiesta saiu para o acostamento para depois acessar a fazenda, no entanto, acabou sendo atingido pela S-10, que vinha logo atrás.