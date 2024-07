Motorista se assusta no trânsito e capota carro na Avenida Gunter Hans

Uma idosa, de 63 anos, capotou o carro que conduzia na Avenida Gunter Hans, no bairro Tijuca, em Campo Grande. Por sorte, ela não teve ferimentos pelo corpo.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, a motorista seguia sentido bairro/centro, quando ao chegar no retorno para a Avenida Conde de Boa Vista, acabou se assustando com o outro veículo.

No susto, ela jogou o carro contra o desnível do terreno, vindo a capotar. A condutora não teve ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, atendendo a ocorrência e auxiliando a idosa.

