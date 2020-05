Mulher agride marido e soca vidro de carro por ciúmes

Uma mulher “socou” o marido e o vidro do carro do casal por motivos de ciúmes, ela também estava bêbada no momento da agressão, que ocorreu no bairro Parque dos Novos Estados em Campo Grande, nesta segunda-feira (05).

Segundo o registro policial, o marido dela alega que não é a primeira vez que cenas do tipo acontecem, ele fala que a esposa sempre faz o uso álcool e fica violenta quando tem “crises de ciúmes”.

No caso de ontem, a mulher chegou na casa da sogra e começou a discutir com o marido, após isso ela começou a dar socos no vidro do carro do casal, chegando a machucar as próprias mãos.

O boletim de ocorrência revela que o marido tentou impedir, mas começou a receber socos da mulher, ele alega que a mulher chegou a dizer que iria mata-lo.

A polícia Militar foi acionada e orientou o marido a fazer um registro policial, que foi feito, mas o marido optou por não desejar o andamento das ações. Em nenhum momento o marido revelou quais seriam os fatos que despertou ciúmes na mulher.

Deixe seu Comentário

Leia Também